© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcelo Estigarribia, centrocampista del Club Atlético Colón ed ex Juve, intervistato da TuttoJuve.com ha parlato in vista di Juventus-Atletico Madrid. "Se passerà la Vecchia Signora oppure i colchoneros? Sono fiducioso e lo posso ripetere più volte: la Juventus supererà il turno. Sono convinto di questo. I bianconeri, quando giocano all'Allianz Stadium, si sentono più forti e disputano sempre delle grandi partite. Si dice che la fortuna aiuta gli audaci e questa sera sarà dalla parte dei bianconeri. La Juventus ha giocatori come Ronaldo che possono trovare il gol in qualsiasi momento, ecco perché sono fiducioso che si possa superare il turno. E' la mia speranza così come quella dei tifosi juventini, loro meritano di vivere una grande notte. Così come la merita il calcio italiano. Mi aspetto un gol da Giorgio Chiellini (sorride, ndr). Ho questa convinzione", le sue parole.