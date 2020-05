Eto'o: "Diouf dice che è stato il più talentuoso? Nessuno al mio livello, nemmeno Drogba"

Qualche giorno fa, El-Hadji Diouf si era autoproclamato "il più talentuoso giocatore africano" della storia, davanti anche a Didier Drogba e Samuel Eto'o. E proprio il camerunese ha voluto rispondere all'ex attaccante del Senegal in una diretta social: "Mio fratello Diouf aveva bevuto un bicchiere di troppo", ha detto riferendosi al video in cui Diouf era sembrato brillo. "Nessuno era al mio livello o migliore, nemmeno Drogba. E non lo dico io, è un dato di fatto. Volevo essere il numero uno e lo sono stato per tutta la mia carriera".