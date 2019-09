© foto di Roberto Gabriele

Con un post sul proprio profilo Instagram, Marco Materazzi, ex difensore centrale dell’Inter, ha voluto rivolgere un messaggio a Samuel Eto’o che ha deciso di lasciare il calcio giocato: "Congratulations on your great and winning career! Good luck for your future Samuel Eto’o. Arrivato all’Inter per un messaggio di Materazzi? Sì, è vero, e approfitto per ringraziare Marco, perché anche se non lo conoscevo quando ero in Camerun ho ricevuto un messaggio firmato da Marco Materazzi. Non ci conoscevamo. Ho chiamato Albertini, avevo giocato con lui al Barcellona, gli ho detto ‘Ho ricevuto un messaggio da una persona che si chiama Materazzi, puoi verificare che sia lui?’. Cinque minuti dopo mi è arrivata la conferma. Se ho giocato nell’Inter è stato grazie a Marco Materazzi. Grazie a te Hermano !!!”