© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samuel Eto'o riparte da Harvard. L'ex attaccante di Inter e Barcellona, infatti, ha deciso di iscriversi alla prestigiosa università, come ha confessato a JeuneAfrique: "Sono stati gentili da farmi iscrivere a un corso specialistico. Sarò a Boston per quasi un anno. Quando sei un calciatore, paghi gli altri affinché si occupino dei tuoi interessi dal punto di vista economico. Ma quando finisci la carriera tocca a te gestire tutto e vuoi che i tuoi affari migliorino. Quindi devi acquisire nuove capacità. E per questo ricomincerò a studiare economia e management".