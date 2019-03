Euforia Milan, oltre 4000 tifosi rossoneri a Verona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È un momento particolarmente positivo per il Milan, che ha richiamato a San Siro tanti tifosi nelle ultime uscite casalinghe. L’entusiasmo per la squadra di Gattuso, però, non è limitato alle presenze casalinghe: anche al Bentegodi, infatti, i rossoneri saranno seguiti da un nutrito gruppo di sostenitori. I 3380 biglietti riservati al settore ospiti sono andati esauriti, ma si può sostenere - scrive La Gazzetta dello Sport - che saranno oltre 4000 gli spettatori che a Verona spereranno in una vittoria del Milan.