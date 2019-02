Euro 2020, Italia-Bosnia l'11 giugno a Torino

Si giocherà l'11 giugno allo Juventus Stadium

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Sarà lo 'Juventus Stadium' di Torino ad ospitare martedì 11 giugno (ore 20.45) il quarto incontro valido per le 'European Qualifiers' tra Italia e Bosnia Erzegovina. Inseriti nel Gruppo J, gli azzurri faranno il loro esordio nelle qualificazioni ad Euro 2020 sabato 23 marzo a Udine con la Finlandia per poi affrontare martedì 26 marzo a Parma il Liechtenstein e far visita alla Grecia sabato 8 giugno. Sono 38 le gare disputate a Torino dalla Nazionale (24 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte), imbattuta nei quattro incontri giocati allo 'Juventus Stadium' (vittoria per 2-1 con la Repubblica Ceca nel 2013 e tre pareggi nel 2015, 2016 e 2018 con Inghilterra, Spagna e Olanda). Un solo precedente invece con la Bosnia Erzegovina, che il 6 novembre 1996 superò 2-1 gli azzurri in occasione dell'amichevole disputata a Sarajevo: all'Italia non bastò il gol del momentaneo pareggio realizzato da Enrico Chiesa in quella che fu l'ultima partita da Ct di Arrigo Sacchi.