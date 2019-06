Euro 2020: l'invito Totti a seguire torneo

Sui canali social ex capitano Roma promuove sfide itineranti

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - L'Europeo di calcio 2020 sarà itinerante e Roma ospiterà quattro gare (tre della fase a gironi e una valida per i quarti di finale): a promuovere la tappa italiana è Francesco Totti che sui canali social della manifestazione "invita" tutti gli appassionati a seguire dal vivo EURO 2020, che avrà la sua gara inaugurale proprio allo Stadio Olimpico. L'ex capitano giallorosso, ambasciatore di Roma UEFA EURO 2020, si è "speso" in prima persona per promuovere la campagna per la biglietteria per la fase finale, che si giocherà dal 12 giugno al 12 luglio del prossimo anno. Nello stesso periodo (12 giugno-12 luglio), ma di quest'anno, apre la finestra per richiedere i biglietti per il torneo: la maggior parte dei tagliandi sarà assegnata per sorteggio durante questa fase di richiesta, solo un numero relativamente piccolo sarà disponibile nel periodo vicino alla fase finale.