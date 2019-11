© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La UEFA rende note le sedi delle qualificate a Euro 2020, alcune già note. L'Italia è certa di giocare a Roma tutte e tre le partite della fase a gironi e avrà l'onore di giocare la partita inaugurale del torneo, il 12 giugno 2020 alle ore 21. Londra, Amsterdam, Bucarest, Bilbao o Glasgow sono le opzioni per l'eventuale ottavo di finale, mentre l'Olimpico può ospitare nuovamente gli azzurri a seconda del loro piazzamento nel girone. Le alternative sono San Pietroburgo, Monaco di Baviera e Baku. Semifinali e finale si giocheranno a Wembley. Di certo si sa che Russia e Spagna non saranno avversarie nella fase a girone, avendo entrambe il girone già assegnato: il B per i primi e l'E per gli iberici.