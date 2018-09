Euro 2024: la Turchia sfida Germania

A una settimana da decisione ecco i report, Ankara ad handicap

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Turchia contro Germania, tra una settimana si assegnano gli Europei 2024. L'Uefa intanto ha pubblicato i rapporti di valutazione sulle sue candidature: una scelta fatta in nome della "trasparenza" e che in realtà lascia intuire come la confederazione europea voglia mettere le mani avanti. Nel rapporto sono infatti implicitamente rappresentante le preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani in Turchia, e mentre il report sulla candidatura tedesca ha solo elementi positivi, quello sul dossier turco individua almeno tre punti deboli. La federcalcio turca, sottolinea Uefa nel suo dossier, fa presente che il governo di Ankara non ha presentato nessun piano per la tutela dei diritti umani in relazione all'Europeo, una "mancanza oggetto di preoccupazione". Altri ostacoli, seppur minori, sono le grandi distanze tra gli impianti in assenza di aeroporti all'altezza e il divieto vigente nel Paese di uso di alcolici, che "potrebbe essere in conflitto con eventuali sponsorizzazioni".