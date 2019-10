Euro U17, l'Italia si raduna per le qualificazioni: i pre-convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il KO in finale dello scorso maggio, la nazionale under 17 riparte alla conquista del campionato europeo di categoria. In vista della prima fase di qualificazione che si terrà in Lussemburgo, il ct Daniele Zoratto ha convocato 25 giocatori classe 2003. Al termine dell'amichevole contro i pari età dell'Empoli il prossimo 20 ottobre, verrà diramata la lista definitiva dei venti azzurrini che prenderanno parte alla manifestazione.

Alle qualificazioni gli avversari dell'Italia saranno lo stesso Lussemburgo, l'Irlanda del Nord e la Turchia rispettivamente il 24, 27 e 30 ottobre.

Questo l'elenco dei convocati

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo)

Difensori

Lorenzo Bernasconi (Cremonese), Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Citi (Milan), Filippo Fiumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Federico Moraschi (Atalanta), Gabriele Mulazzi (Juventus), Mattia Zanotti (Inter)

Centrocampisti

Tommaso Baldanzi (Empoli), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Alessandro Logrieco (Roma), Andrea Olivieri (Atalanta), Alessio Rossi (Empoli), Federico Zuccon (Atalanta)

Attaccanti

Andrea Bonetti (Juventus), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Luca Magazzù (Inter), Henoc Stephane N’Gbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta).