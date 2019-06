Euro U21: 23mila biglietti per la finale Germania-Spagna

Domani sera a Udine Germania-Spagna chiude torneo continentale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - UDINE, 29 GIU - Per Germania-Spagna, la finale dell'Europeo Uefa Under 21 in programma domani sera allo stadio Friuli di Udine con calcio d'inizio alle 20.45, sono stati venduti più di 23.000 biglietti. L'organizzazione ha liberato le ultime centinaia di posti in tribuna centrale.