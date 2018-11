© foto di Federico De Luca

Testimonial dell'Europeo Under 21, Alberto Gilardino parla alla Rai. "E' un ricordo che porterò sempre con me, la finale del 2004 dove sono stato capocannoniere del torneo. C'era chi giocava e chi non giocava in A, chi era in categorie inferiori. Serve credere ora su questi ragazzi -dice su Euro 2019-, non abbiamo niente da invidiare alle altre Nazionali. Cutrone? E'' giovane ma quando è in campo dimostra e fa gol. Da lui e Kean passa il futuro dell'Italia".