© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà il fischietto inglese Craig Pawson ad arbitrare Roma-Wolfsberg, valida per il sesto turno del Gruppo J dell'Europa League, in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Lo ha deciso l'Uefa, che per Rennes-Lazio, partita del Gruppo E in programma alle ore 18.55 al Roazhon Park, ha designato il serbo Srdjan Jovanovic.