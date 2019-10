Europa League, Times: "Celtic affronta il problema tifosi Lazio”

Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

“I giocatori del Celtic sono stati avvertiti dei problemi della Lazio” titola oggi l’edizione scozzese del Times. Il riferimento è relativo al comportamento dei tifosi biancocelesti (sono previsti 1.500 sostenitori) e il quotidiano sottolinea come “Il club italiano abbia intimato ai tifosi di non fare saluti fascisti”. All’interno del giornale: “Inzaghi avverte attorno il pericolo, non solo da Edouard”. L’attaccante francese, ricordiamo, è stato proprio nel mirino della Lazio in estate. “Celtic rinforzato per contrastare gli attacchi della Lazio” si legge infine.