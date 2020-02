Europa League, in vendita i biglietti per la finale di Danzica. C'è anche l'opzione flexi

Da poche ore la UEFA ha messo in vendita i biglietti per la finale di Europa League in programma il prossimo 27 maggio a Danzica. Lo Stadion Energa Gdansk ha una capacità di 39.500 posti e la UEFA, da oggi fino al 12 marzo, venderà liberamente circa 1/4 dei tagliandi (10000). Tutti i tifosi, tramite il sito dell'istituzione, potranno acquistare questi biglietti senza limitazioni, con i prezzi divisi in 4 scaglioni: 40€, 65€, 90€ e 130€. In seguito a questa prima fase la UEFA assegnerà 10mila biglietti ad ognuna delle 2 finaliste, mentre i restanti saranno divisi e rimessi in vendita dopo la fase di prelazione.

Flexi-Final Tickets - Per chi non vuol rischiare, esiste questa opportunità. La UEFA ha capito come l'interesse sia chiaramente legato alle squadre che arriveranno in finale. In pratica, ogni tifoso potrà acquistare il biglietto con questa opzione (a fronte del pagamento di una piccola maggiorazione) e poi valutare più avanti (quando saranno chiare le finaliste) il da farsi. In caso di rinuncia, l'importo sarà interamente rimborsato. Quella del Flexi-Final Tickets è una novità all'interno delle competizioni per club europee, con la UEFA che la proporrà anche per Euro 2020.