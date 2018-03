Europa League: Lazio partita per Kiev

Immobile e Felipe Anderson festeggiati a Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 14 MAR - La Lazio è in volo per Kiev. I biancocelesti, che domani affronteranno la Dinamo nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono partiti alle 15.20 dall'aeroporto di Fiumicino con un volo charter dell'Ukraine International Airlines. Volti sorridenti e distesi allo scalo romano, dove la squadra è giunta intorno alle 14.20. Assai festeggiati da operatori aeroportuali ed un gruppo di studenti in partenza il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, e Felipe Anderson, ultimo ad entrare all'interno del Terminal 3 prima dei controlli di sicurezza. Una trasferta difficile per i biancocelesti che partono dal 2-2 dello Stadio Olimpico e sono reduci dall'analogo risultato a Cagliari, raggiunto in extremis dal goal di tacco del bomber Immobile.