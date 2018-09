Europa League, le designazioni arbitrali per Milan e Lazio

Arrivano le designazioni arbitrali per le gare della prima giornata della fase a gironi di Europa League. Per Lazio-Apollon Limassol, gara in programma giovedì alle 18.55 all'Olimpico è stato designato il fischietto azero Aliyar Aghayev, mentre per Dudelange-Milan, in calendario sempre per giovedì ma alle ore 21.00 la UEFA ha designato il serbo Srdjan Jovanović.