Europa League, le partite in programma per oggi

15.17 - È arrivata anche la dirigenza del Lecce, l'assemblea straordinaria di B è appena iniziata. Ore 14.47 - Tutti i club di Serie B presenti all'assemblea. Manca solo il Lecce, ma la società salentina sta raggiungendo Milano. Ore 14.30 - E' iniziata in questi istanti l'assemblea...

LIVE TMW - Format Serie B, al via l'assemblea straordinaria del torneo cadetto

Le partite in programma: 18:55 AEK Larnaca-Ludogorets 18:55 Anderlecht-Fenerbahce 18:55 Dudelange-Olympiakos 18:55 FC Copenhagen-Slavia Praga 18:55 Milan-Betis 18:55 Qarabag-Vorskla 18:55 RB Lipsia-Celtic 18:55 Salzburg-Rosenborg 18:55 Sporting-Arsenal 18:55 Trnava-Din. Zagabria 18:55 Zenit Petersburg-Bordeaux 18:55 Zurigo-Leverkusen 21:00 Besiktas-Genk 21:00 Chelsea-BATE 21:00 Francoforte-Apollon 21:00 Jablonec-FC Astana 21:00 Marsiglia-Lazio 21:00 PAOK-MOL Vidi 21:00 Rangers-Sp. Mosca 21:00 Rennes-Dyn. Kyiv 21:00 Sarpsborg 08-Malmo FF 21:00 Siviglia-Akhisar Belediye 21:00 St. Liege-Krasnodar 21:00 Villarreal-Rapid Vienna

Oggi si torna in campo per disputare tante partite dei gironi di Europa League, ecco il programma completo:

