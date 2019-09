Europa League, le partite in programma per oggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite dei gironi di Europa League. Sara' il giorno delle romane con Lazio e Roma in campo. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 APOEL-Dudelange

18:55 Basilea-Krasnodar

18:55 CFR Cluj-Lazio

18:55 Dyn. Kyiv-Malmo FF

18:55 FC Copenhagen-Lugano

18:55 Francoforte-Arsenal

18:55 Getafe-Trabzonspor

18:55 LASK Linz-Rosenborg

18:55 PSV-Sporting

18:55 Qarabag-Siviglia

18:55 Rennes-Celtic

18:55 St. Liege-Guimaraes

21:00 Espanyol-Ferencvaros

21:00 FC Porto-Young Boys

21:00 Gent-St. Etienne

21:00 Ludogorets-CSKA Mosca

21:00 Manchester Utd-FC Astana

21:00 Monchengladbach-AC Wolfsberger

21:00 Partizan-Alkmaar

21:00 Rangers-Feyenoord

21:00 Roma-Basaksehir

21:00 Slovan Bratislava-Besiktas

21:00 Wolfsburg-Oleksandriya

21:00 Wolves-Braga