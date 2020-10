Europa League, le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite dei gironi di Europa League. Tornano in campo anche le italiane ad iniziare con il Napoli, passando per la Roma e chiudendo con il Milan di Ibra. ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 CSKA Sofia-CFR Cluj

18:55 Dundalk-Molde

18:55 H. Beer Sheva-Slavia Praga

18:55 Lech-Benfica

18:55 Leverkusen-Nizza

18:55 Napoli-Alkmaar

18:55 PAOK-Omonia

18:55 PSV-Granada

18:55 Rapid Vienna-Arsenal

18:55 Rijeka-Real Sociedad

18:55 St. Liege-Rangers

18:55 Young Boys-Roma

21:00 Braga-AEK

21:00 Celtic-Milan

21:00 Din. Zagabria-Feyenoord

21:00 Hoffenheim-Stella Rossa

21:00 Leicester-Zorya

21:00 Liberec-Gent

21:00 Ludogorets-Antwerp

21:00 M. Tel Aviv-Qarabag

21:00 Sparta Praga-Lilla

21:00 Tottenham-LASK

21:00 Villarreal-Sivasspor

21:00 Wolfsberger AC-CSKA Mosca