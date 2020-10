Europa League, le partite in programma per oggi

vedi letture

Oggi si torna in campo per disputare le partite valide per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. In campo anche le tre italiane, ecco il programma completo.

Le partite in programma:

18:55 AEK-Leicester

18:55 Antwerp-Tottenham

18:55 CSKA Mosca-Din. Zagabria

18:55 Feyenoord-Wolfsberger AC

18:55 Gent-Hoffenheim

18:55 LASK-Ludogorets

18:55 Lilla-Celtic

18:55 Milan-Sparta Praga

18:55 Qarabag-Villarreal

18:55 Sivasspor-M. Tel Aviv

18:55 Stella Rossa-Liberec

18:55 Zorya-Braga

21:00 Alkmaar-Rijeka

21:00 Arsenal-Dundalk

21:00 Benfica-St. Liege

21:00 CFR Cluj-Young Boys

21:00 Granada-PAOK

21:00 Molde-Rapid Vienna

21:00 Nizza-H. Beer Sheva

21:00 Omonia-PSV

21:00 Rangers-Lech

21:00 Real Sociedad-Napoli

21:00 Roma-CSKA Sofia

21:00 Slavia Praga-Leverkusen