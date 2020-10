Europa League: Napoli cerca riscatto, il Milan conferme. Le quote delle gare di Europa League

Gattuso sfida Real Sociedad, Roma aspetta Cska Sofia

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Torna domani sera l'Europa League, tre le formazioni italiane in campo. Gara in salita per il Napoli in casa del Real Sociedad, pronostico meno impegnativo invece per la Roma che ospita il Cska di Sofia e per il Milan che aspetta lo Sparta Praga. Dopo aver perso a sorpresa nella gara di esordio in casa contro l'AZ Alkmaar, i partenopei dovranno riscattarsi per tornare sulla strada della qualificazione. Per domani il pronostico è molto incerto: i quotisti di Snai infatti sono orientati su un equilibrio quasi perfetto, a parte una sfumatura spagnola. La vittoria della Real Sociedad è data a 2,60, mentre il Napoli a 2,65. Il pareggio 3,30. Quanto ai marcatori, Snai punta su Osimhen (2,25). Sfida all'apparenza facile per la Roma con il CSKA. Dopo la vittoria in rimonta contro gli svizzeri dello Young Boys, i giallorossi inseguono il secondo successo nel girone. Secondo i bookmaker quella contro i bulgari potrebbe essere addirittura una passeggiata, infatti la vittoria è data a 1,27. Si sale a 9,25 volte la posta per l'impresa ospite, alta anche la quota pareggio 5,75. Il Milan punta a allungare la sua striscia di risultati positivi, troverà una formazione capace ne suo campionato di vincere 6 partite su 6, segnare 20 gol (Julis con 6 reti e Hlozek con 4 i migliori) e di subirne sei, trovandosi con due punti di vantaggio sullo Slavia. I rossoneri però appaiono nettamente avanti, a 1,35, il blitz dei cechi a San Siro vale 7,50 volte la posta, mentre il pareggio è offerto a 5,00. In avanti, il Milan non può rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, capocannoniere della Serie A con 6 gol in 3 partite. Lo svedese potrebbe essere decisivo anche in Europa, con la doppietta che sarebbe la quarta stagionale a 2,85. (ANSA).