Europa League, pochi biglietti per la finale: polemica. UEFA interviene

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È polemica in Inghilterra per la finale di Europa League. Il caro-biglietti è un grande classico, ma quest'anno vi si aggiunge la difficoltà (anche soltanto dal punto di vista logistico) di raggiungere la lontanissima (e carissima) Baku. Per di più, ad Arsenal e Chelsea sono stati garantiti appena 12mila biglietti, 6mila a club: una scelta che ha fatto infuriare i tifosi d'oltremanica, tanto che addirittura quelli del Tottenham si sono schierati a supporto degli odiatissimi rivali dell'Arsenal.

La spiegazione dell'UEFA: in un comunicato diramato dopo le polemiche inglesi, arrivate anche da Jurgen Klopp, la UEFA ha preso posizione. Con un comunicato, infatti, ha spiegato che in base alle previsioni a Baku dovrebbero arrivare dall'estero circa 15 mila tifosi (non è però chiaro perché i biglietti siano quindi 12 mila) e che la maggior parte del pubblico è attesa dai tifosi locali. "Assegnare un numero maggiore di biglietti alle squadre partecipanti, senza garanzie che i tifosi potessero raggiungere Baku, non sarebbe stato ragionevole". Una spiegazione che, inevitabilmente, non calmerà certo gli animi dei tifosi inglesi.