Europa League, Roma contro la cabala, precedenti ok per il Milan: le quote dei match

Young Boys attendono i giallorossi, c'è il Celtic per i milanesi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La marcia in Europa League della Roma di Paulo Fonseca riparte dalla Svizzera e dai campioni elvetici dello Young Boys. I giallorossi proveranno ad abbattere il tabù dello Stadio Wankdorf dove le formazioni italiane hanno sempre pagato dazio. Inoltre la Roma, nella sua storia, ha vinto una sola volta in Svizzera. Il Milan si affida ancora a Zlatan Ibrahimovic per la trasferta in Scozia contro il Celtic, per quello che sarà l'11/o confronto europeo tra le due formazioni con un bilancio tutto o quasi rossonero, grazie a sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. I betting analyst di Snai, nonostante la cabala avversa, vedono Edin Dzeko e compagni favoriti a 1,92 rispetto al 3,75 dello Young Boys con il pareggio dato a 3,60. L'Over, vista la forma dell'attacco romanista, in quota a 1,60, si fa preferire all'Under, a 2,20. Dzeko, già 26 gol europei con la Roma, è l'indiziato numero uno visto che una sua marcatura si gioca a 2,25. I rossoneri di Pioli, secondo i quotisti di Snai, sono largamente favoriti, a 1,80, contro i biancoverdi di Lennon, dati vincenti a 4,00. Ibrahimovic, neanche a dirlo, è protagonista annunciato vista la quota di 2,25 per un gol dello svedese. Molta attenzione però dovranno fare i difensori di Pioli al giovane francese Odsonne Edouard, già 6 gol in 10 uscite stagionali. (ANSA).