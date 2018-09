Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

© foto di Federico De Luca

Oggi si torna in campo per la Uefa Nations League. Ieri l'Italia ha perso contro il Portogallo. Il nuovo tecnico degli azzurri, non riesce ancora a dare un'identita' alla sua squadra. Ecco di seguito tutte le partite in programma:

Europa Uefa Nations League - League A

20:45 Islanda-Belgio

20:45 Spagna-Croazia

Europa Uefa Nations League - League B

20:45 Bosnia-Erzegovina Austria

Europa Uefa Nations League - League C

20:45 Finlandia-Estonia

20:45 Ungheria-Grecia

Europa Uefa Nations League - League D

20:45 Moldavia-Bielorussia

20:45 San Marino-Lussemburgo