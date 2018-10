Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi si torna in campo per la Uefa Nations League. Ecco di seguito tutte le partite in programma:

Europa Uefa Nations League - League A

20:45 Belgio-Svizzera

20:45 Croazia-Inghilterra

Europa Uefa Nations League - League B

20:45 Austria-Irlanda del Nord

Europa Uefa Nations League - League C

20:45 Estonia-Finlandia

20:45 Grecia-Ungheria

Europa Uefa Nations League - League D

20:45 Bielorussia-Lussemburgo

20:45 Moldavia-San Marino