Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Oggi si torna in campo per la Uefa Nations League. Ecco di seguito tutte le partite in programma:

Europa Uefa Nations League - League A

20:45 Francia-Germania

Europa Uefa Nations League - League B

20:45 Irlanda-Galles

20:45 Ucraina-Repubblica Ceca

Europa Uefa Nations League - League C

20:45 Norvegia-Bulgaria

20:45 Slovenia-Cipro

Europa Uefa Nations League - League D

16:00 Kazakistan-Andorra

18:00 Armenia-Repubblica di Macedonia

20:45 Gibilterra-Liechtenstein

20:45 Lettonia-Georgia