European Leagues, gli argomenti discussi oggi dall'Assemblea Generale

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Si è svolta oggi, a Lisbona, la 38ª Assemblea Generale dell'European Leagues, l'Associazione delle Leghe professionistiche di calcio europee. La Lega Serie A ha partecipato alla riunione rappresentata dal suo Amministratore Delegato, Luigi De Siervo.

Tra i tanti temi affrontati il focus è stato posto sulla tutela delle competizioni nazionali. In particolare le Leghe europee hanno ribadito all’unanimità i principi delle proprie posizioni, evidenziando l’importanza di difendere i valori di base del modello sportivo europeo, basato sul merito e sul libero accesso alla struttura piramidale. Le Leghe hanno sottolineato di avere pieni poteri decisionali su format, criteri e calendari delle proprie competizioni nazionali, al momento in perfetto equilibrio con i tornei europei. Parimenti è stato ricordata l’importanza di mantenere intatta la passione dei tifosi, animata dal calcio locale e dalla tradizione di recarsi allo stadio con la famiglia e gli amici durante il weekend.

In questo contesto le Leghe hanno convocato un’importante riunione della Club Advisory Platform per lunedì 6 e martedì 7 maggio a Madrid. Tutti i club di calcio professionistico in Europa sono invitati dall'European Leagues a partecipare per discutere dell'evoluzione delle competizioni europee per club e della minaccia che le Leghe e i club devono affrontare a livello nazionale.

Mercoledì 8 maggio, il Consiglio di Amministrazione dell'European Leagues incontrerà inoltre il Comitato Esecutivo della UEFA per un confronto sull'evoluzione del calcio professionistico in Europa a partire dal 2024. L'European Leagues auspica che l'incontro con la UEFA possa essere un'occasione per instaurare un dialogo aperto e trasparente per stabilire un processo decisionale adeguato a beneficio di tutti i club e delle Leghe di calcio professionistico in Europa.