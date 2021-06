Europei: Italia spettacolo al debutto, può arrivare lontano

Primo posto in gruppo A è scontato, finale azzurri a 3,50

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - L'Italia vola al debutto di Euro2020 e travolge la Turchia con un perentorio 3 a 0. Una vittoria che lancia gli Azzurri nella competizione e che permette di mettere le basi per una qualificazione senza problemi, da prima del Gruppo A. Obiettivo praticamente scontato per gli esperti di Sisal Matchpoint, che favoriscono nettamente gli Azzurri per la vittoria del Girone, a un rasoterra 1,16, staccata la Svizzera, a 7,50, ancora più lontano il Galles, a 12,00, a 66,00 la Turchia. Con la Turchia, l'Italia ha centrato la 28esima vittoria consecutiva e la nona gara di fila senza subire reti, dati che dimostrano quanto la Nazionale di Mancini possa giocare un ruolo da protagonista in questo Europeo. Per Sisal Matchpoint l'Italia può arrivare in fondo nella competizione, il pass per i quarti di finale è a 1,33, la conquista della semifinale a 2,25 mentre il traguardo della finalissima di Wembley è un'impresa alla portata, proposta a 3,50. Aumentano anche le quotazioni dell'Italia Vincente, dopo l'ottimo successo con la Turchia la quota sugli Azzurri Campioni d'Europa passa da 9,00 a 6,00, sorpassa il Belgio a 7,50 e si piazza dietro solo alla favorita Francia, stabile a 5,00. Piena fiducia nella squadra di Mancini anche da parte degli scommettitori: l'Italia è infatti la nazionale più giocata con il 47% delle preferenze, più della Francia, ferma al 25%. (ANSA).