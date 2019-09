Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Nel corso della cerimonia di apertura degli Europei per non vedenti di Roma2019 in Campidoglio, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato una iniziativa al riguardo che partirà proprio dal prossimo weekend: "La Lazio incarna questi valori. A partire dalla prossima partita in casa, la società consentirà a persone scelte dalla federazione di poter assistere alle nostre gare, con l’ausilio di uno speaker della nostra radio".