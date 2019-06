A Bologna per gli azzurrini sottosegretari Giorgetti e Valente

Fonte: ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Clima di festa sportiva al Dall'Ara di Bologna, dove Italia e Spagna esordiscono nell'Europeo Under 21. Lo stadio è esaurito, con quasi 30mila persone che durante gli inni hanno sventolato bandierine delle due nazionali. Prima dell'ingresso in campo il pubblico è stato intrattenuto dal rapper Rocco Hunt. In tribuna, oltre al ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alo Sport Giancarlo Giorgetti e con lui anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e responsabile sport del Movimento cinque stelle, Simone Valente. Poi Gianni Rivera, Gabriele Oriali, il sindaco di Bologna Virginio Merola, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.