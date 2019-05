Europei U21, il ritiro della Germania sarà in Alto Adige

Ritiro a Naz, vicino a Bressanone

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - In vista del campionato U21 della Uefa, la nazionale tedesca si allenerà in Alto Adige. La squadra è attesa il 2 giugno a Naz, nei pressi di Bressanone, dove trascorrerà alcuni giorni di preparazione fino all'11 giugno. Venerdì 7 giugno è in programma un'amichevole contro una rappresentativa altoatesina. La prima partita del campionato U21 è prevista invece il 17 giugno contro la Danimarca a Trieste. In passato la nazionale tedesca si è preparata già due volte ai mondiali in Alto Adige.