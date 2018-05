Europei under 17, Belgio sconfitto: l'Italia è in finale

© foto di mbs_Nuernberg

Grande soddisfazione per i ragazzi dell'Italia under 17. Allo Rotherham United Stadium gli azzurrini si impongono sul Belgio grazie alle reti di Gyabuaa e Vergani, giunto al quarto goal nel torneo. L'Italia accede dunque alla finalissima in programma domenica prossima: il nome dell'avversario uscirà dalla sfida tra Olanda ed Inghilterra prevista in serata alle ore 20.00.

L'Italia non ha mai vinto questa manifestazione da quando è riservata alla categoria under 17, ma ha perso in finale contro la Russia nel 2013.

Europei under 17

Semifinale

Italia-Belgio 2-1

reti: 31' Gyabuaa (I), 58' Vertessen (B), 71' Vergani (I).