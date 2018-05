Europei under 17, il quadro completo dei quarti

© foto di Gaetano Mocciaro

Nella giornata di ieri si è conclusa la fase eliminatoria degli Europei under 17. Da segnalare la roboante vittoria della Spagna sulla Germania per 5-1, e conseguente eliminazione dei tedeschi dalla competizione. Domani avranno inizio i quarti di finale: come già detto l'Italia è tra le squadre qualificate ed affronterà la Svezia.

Europei Under 17

Quarti di finale

Domenica 13 maggio

ore 15.00 Italia-Svezia

Ore 19.00 Norvegia-Inghilterra

Lunedì 14 maggio

Ore 14.00 Belgio-Spagna

ore 20.00 Olanda-Repubblica d'Irlanda.