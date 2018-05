Europei under 17, il sogno italiano si infrange ai rigori

Esattamente come cinque anni fa, l'Italia under 17 manca il titolo di campione d'Europa all'ultimo atto. Come nel 2013 in Slovacchia contro la Russia, gli azzurrini si devono arrendere ai calci di rigore avendo di fronte come avversario l'Olanda. I tempi regolamentari riservano emozioni in abbondanza: al vantaggio degli Orange l'Italia ribalta la situazione con Ricci e Riccardi. Il pareggio di Brobbey fissa il risultato sul 2-2 ed è inevitabile l'epilogo dei supplementari e poi dei tiri dal dischetto, dove sono fatali gli errori di Armini e Vergani.

Europei under 17

Finale, Rotherham United Stadium

Italia-Olanda 1-4 dcr (2-2)

reti: 46' Maduro (O), 61' Ricci (I), 63' Riccardi (I), 74' Brobbey (O)