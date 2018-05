Europei under 17, l'Italia guadagna la semifinale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Basta un goal dell'interista Vergani in avvio di gara per regalare all'Italia l'accesso alle semifinali degli Europei under 17. Allo Rotherham United Stadium l'avversario è la Svezia che nel primo tempo sbaglia un rigore con Hammar, e conclude la gara in dieci uomini per l'espulsione di Olsson. Il penultimo atto del torneo si svolgerà nella giornata di giovedì. In serata l'Inghilterra affronterà a Burton-on-Trent la Norvegia nell'altro quarto di finale.

Europei under 17

Quarti di finale

Italia-Svezia 1-0

rete: 4' Vergani (I).