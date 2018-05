Europei under 17, l'Italia trova il Belgio in semifinale

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giovedì si entra nella fase calda degli Europei under 17. Reduce dalla vittoria ai quarti contro la Svezia, l'Italia sfiderà in semifinale il Belgio che nel turno precedente ha eliminato la Spagna: in palio la finalissima di Rotherham prevista per domenica. L'altra gara metterà di fronte Olanda ed Inghilterra.

Europei under 17

Semifinali 17.05.2018

ore 14.00 Italia-Belgio

Ore 20.00 Inghilterra-Olanda