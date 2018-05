Europei Under 17, le partite in programma

Oggi si torna in campo per la fase finale degli Europei Under 17. Ecco di seguito il programma nel particolare:

Le partite in programma:

11.05. 14:00 Belgio U17-Danimarca U17

11.05. 14:00 Bosnia-Erzegovina U17-Irlanda U17

11.05. 20:00 Olanda U17-Serbia U17

11.05. 20:00 Spagna U17-Germania U17