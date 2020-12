Europei Under 21, Nicolato dopo il sorteggio: "Spagna favorita per la vittoria finale"

Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, commenta il sorteggio che ha accoppiato gli azzurri nella fase finale del torneo ai campioni in carica della Spagna, i padroni di casa della Slovenia e la Repubblica Ceca: "Come tutti mi aspetto che la Spagna vinca il torneo o si avvicini a farlo, perché è la favorita. Per noi sarà una vera e propria prova. Sarà difficile prevedere il nostro stato di forma da qui a mazo 2021, tante cose possono succedere. Abbiamo affrontato la Slovenia in amichevole e loro si prepareranno per affrontarci saranno motivati essendo gli organizzatori del torneo, dobbiamo rispettarli. La Repubblica Ceca ha sempre avuto una Under 21 forte, li abbiamo affrontati come Under 19, sempre nella fase a gironi e hanno una squadra di talento".