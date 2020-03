Europeo rinviato al 2021, l'Inghilterra su Twitter: "Wembley ruggirà ancora molto presto"

Attraverso il profilo Twitter della nazionale, il calcio inglese reagisce così alla notizia del rinvio al 2021 dell'Europeo di calcio: "Speranza, aspettative, eccitazione. Non vedevamo l'ora che il nostro Paese si unisse a supporto dei Tre Leoni questa estate. Ma ora è il momento di farlo in un modo diverso. State sicuri, state a casa e prendetevi cura uno dell'altro. Wembley ruggirà ancora presto". Lo stadio di Londra, ricordiamo, era stato designato come sede di semifinali e finali per Euro 2020, da capire cosa succederà con il rinvio della competizione.

Hope. Expectation. Excitement. We couldn’t wait for the nation to unite in support of the #ThreeLions this summer.

But now is the time to come together in a different way. Stay safe, stay home and take care of one another. @wembleystadium will roar again soon. pic.twitter.com/eZkQdXJc2E

— England (@England) March 17, 2020