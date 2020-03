Europeo rinviato al 2021, la reazione della FA: "Supportiamo in pieno la decisione UEFA"

Anche il calcio inglese supporta la decisione della FIFA di rinviare al 2021 l'Europeo di calcio. In una nota diramata attraverso i canali ufficiali della FA, il CEO, Mark Bullingham, ha spiegato: "La salute e il benessere della gente sono la nostra prima preoccuazione, perciò supportiamo in pieno la decisione della UEFA. Prenderemo in considerazione tutte le conseguenze per le squadre inglesi nei prossimi giorni, compreso il collegamento con l'Europeo femminile del 2021 che siamo davvero onorati di ospitare. Continueremo a lavorare con la Premier League, l'EFL e tutti i nostri partner sugli scenari che potranno fare seguito ala decisione di oggi e vi assicuriamo che siamo pronti ad attivarci immediatamente. Fino a quando non sarà possibile, seguiremo le indicazioni del governo e delle autorità sanitarie".

People’s health and wellbeing has to be the primary concern for us all, so we fully support @UEFA’s decision to postpone #EURO2020. https://t.co/9Bmg6qVH8N

— The FA (@FA) March 17, 2020