Sarà la francese Stephanie Frappart l’arbitro della sfida di domani (ore 18:30 a Catania) fra Italia e Armenia Under 21 valida per le qualificazioni all’Europeo del 2021, una prima volta assoluta per gli azzurrini. Frappart è considerata il miglior arbitro donna al mondo tanto che dopo aver diretto la finale di Coppa del Mondo fra USA e Olanda è stata chiamata in estate ad arbitrare la finale di Supercoppa Europea fra Chelsea e Liverpool conquistando elogi da più parti. Per Frappart arbitrare partite maschili non è certo una novità visto che dopo l’esordio in Ligue1 lo scorso aprile – per Amiens-Strasburgo – è entrata in pianta stabile nell’organico dei direttori di gare del massimo campionato francese.