Eurorivale Juventus, lo Young Boys vince ancora: battuto il Thun

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' uno Young Boys in gran forma quello che fa nove su nove in Super League, vincendo 4-1 in casa del Thun secondo. I rivali della Juventus martedì in Champions League hanno sbloccato dopo 12 di gioco con Nsame, pari al 18' locale con Speilmann. Poi è show giallonero: Sulejmani segna su rigore al 28', nella ripresa Aebeischer al 61' e Assale all'83' chiudono il conto mandando in fuga letterale i bernesi.