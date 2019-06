Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Spagna-Belgio, gara del gruppo A dell’Europeo Under 21. Nell’impianto solitamente sede degli incontri casalinghi del Sassuolo era attesa una discreta cornice di pubblico, ma in molti non hanno preso parte all'evento soprattutto per colpa del caldo torrido che avvolge la città in queste ore: al fischio d’inizio sono poco più di 3000 i tifosi presenti sugli spalti a dispetto dei quasi 7000 tagliandi venduti. Fra questi presenti anche tantissimi scout, agenti e uomini mercato di svariati club europei (la maggior parte di Premier, Bundes ed Eredivisie) assiepati in tribuna autorità.