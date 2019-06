Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Spagna-Belgio, gara del gruppo A dell’Europeo Under 21. Nell’impianto solitamente sede degli incontri casalinghi del Sassuolo è presente una discreta cornice di pubblico, soprattutto considerando il caldo torrido che avvolge la città in queste ore: al fischio d’inizio sono oltre 6000 i tifosi presenti sugli spalti, fra questi anche tantissimi scout, agenti e uomini mercato di svariati club europei (la maggior parte di Premier, Bundes ed Eredivisie) assiepati in tribuna autorità.