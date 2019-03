Evani: "Con Leo e Maldini la situazione del Milan poteva solo migliorare"

Fonte: milannews.it

Alberigo Evani, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del suo vecchio Milan e della presenza di Maldini e Leonardo nella società attuale.

Sulle differenze col calcio moderno: "Nel calcio attuale forse il talento conta un pochino meno, forse ci sono più atleti, più giocatore costruiti, ma ci deve essere sempre una passione".

Su Sacchi e lo spogliatoio: "Ha cercato di trasferire le sue idee a noi. Lo spogliatoio era formato da persone serie anche se non si frequentavano molto. Io stavo tra le mie, sono una persona un po' chiusa, ma non ottieni risultati se non c'è feeling

Su Maldini e Leonardo: "Si parla di persone intelligenti, conoscono il calcio, hanno tanta esperienza, la situazione del Milan con loro poteva solo migliorare".