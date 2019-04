Tutti vicini a Moise Kean. Il giorno dopo gli ululati razzisti che hanno coinvolto l'attaccante classe 2000, tanti calciatori hanno postato il loro messaggio di solidarietà nei confronti dell'attaccante della Juventus: "Questo non è accettabile nel calcio o in qualsiasi parte del mondo. Ben fatto Moise, stare davanti a loro e mostrare chi è il capo - ha scritto Patrice Evra su twitter -. Il mondo sarebbe un mondo migliore se tutti amassimo di più".

This is not acceptable in football or anywhere in the world. Well done to @moisekean for standing up to them and showing them who is boss. The world would be a better place if we all shared more love no matter what. #ILoveThisGame 🙏 https://t.co/4ZS43n7f6w

— Patrice Evra (@Evra) 3 aprile 2019