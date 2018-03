Evra: "Orgoglioso della Juve". Poi i complimenti a Higuain e Dybala

© foto di Federico De Luca

Dopo il successo della Juventus a Wembley, sulle sue Instagram Stories Patrice Evra ha elogiato i suoi ex compagni e Gonzalo Higuain, con riferimento a chi prova a denigrare la squadra bianconera: "Continuate a criticare la mia Juve, continuate a odiare la mia Juve! Voi non sapete i sacrifici che fanno questi ragazzi, mamma mia come sono orgoglioso di voi", ha detto il francese che poi ha fatto i complimenti al Pipita: "Continuate a chiamarlo gordo, voi non avete capito che più lo chiamate gordo, più questo fa gol". Poi, parole al miele per Dybala: "E parliamo di Paulo? I love this game, grande Paulo ti voglio bene", ha detto Evra imitando la Dybala Mask.