Evra risponde ai tifosi del Milan: "Ora il mondo intero conosce la Juve"

Ieri sotto una foto pubblicata su Instagram da Paulo Dybala che ritraeva anche Bonucci, Patrice Evra ha commentato prendendo in giro il Milan e scrivendo: “Adesso il sorriso è tornato Bonucci, perché con il c.... la giocavi la Champions di là”. Un commento che ha scatenato una serie di reazioni dei tifosi del Milan, che hanno sottolineato il numero della Champions vinte chiedendo rispetto per la storia rossonera.

Oggi la replica di Patrice Evra, sempre tramite lo stesso social: "Ieri ho fatto un commento su una foto di Paulo Dybala, che è un giocatore della Juve, e ho fatto un commento su Bonucci. Bonucci dove giocava l’anno scorso? Al Milan. Perché mi parlate di rispetto della storia? Se il mondo intero ha conosciuto il calcio è grazie al Milan, però adesso il mondo intero conosce il calcio grazie alla Juve, hanno un presidente che si chiama Agnelli che non scherza quindi non parlatemi di rispetto, faccio il pagliaccio, faccio ridere ma quando parliamo serio, parliamo serio”.