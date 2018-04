Evra sprona la Juventus: "Adesso andate a prendere il 7° scudetto"

Patrice Evra, il difensore del West Ham, ha voluto complimentarsi con i suoi ex compagni bianconeri dopo l'eliminazione dalla Champions e la partita contro il Real Madrid: "Sono veramente orgoglioso di avere indossato questa maglia quando vedo come avete giocato ieri!!! Andate a prendere questo settimo scudetto adesso".

Sono veramente orgoglioso di avere indossato questa maglia quando vedo come avete giocato ieri!!! Andate a prendere questo sestino scudetto adesso #FORZAJUVE 💪♥

Wearing the shirt was an honour. I’m more proud when I saw your match last night now go win a 7th scudetto in row 💪 pic.twitter.com/yTSUPw4SHX

— Patrice Evra (@Evra) 12 aprile 2018